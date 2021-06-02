إصابة الموسوعي علي النشمي بفيروس كورونا

2021/06/02 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مقرب، اليوم الاربعاء، بإصابة الموسوعي علي النشمي بفيروس كورونا.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "نتائج الفحص المختبري اظهرت اصابة الموسوعي النشمي بفيروس كرونا".

وافاد ان "النشمي يتلقى العلاج وبحالة مستقرة".

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