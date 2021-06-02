الموارد المائية تدعو لإنقاذ نهر ديالى والحفاظ على بيئته

2021/06/02 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

دعت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، إلى إنقاذ نهر ديالى والحفاظ على بيئته، مشيرة إلى أن رمي الملوثات ومخلفات المعامل بالنهر أدى إلى جعل مياهه لا تصلح حتى للسقي وتحمل روائح كريهة.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ما زالت تراقب بقلق شديد التجاوزات على نهر ديالى داخل مدينة بغداد المتمثلة برمي الملوثات من مياه مجار ومخلفات معامل الصب الجاهز ورمي الانقاض من قبل اعداء البيئة والانسانية، اضافة الى الدفن الجائر بالانقاض لمقطع النهر لانتاج اراضٍ سكنية شيدت عليها الكثير من الدور".

وأضافت، أنه "على الرغم من مناشداتنا المستمرة من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية وعبر وسائل الاعلام لإيقاف هذا التعدي على النهر ومحرماته لكن دون جدوى"، مشيرة الى أنه "لأجل احياء هذا النهر، والحفاظ عليه من الزوال، فإننا نهيب بالجميع للعمل يدا بيد لإنقاذ نهر ديالى والحفاظ على مقطع النهر وبيئته وبالتالي الحفاظ على ارواح المواطنين الذين يقطنون قرب النهر".

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