الأمين العام لمجلس الوزراء يُوجّه بدعم مجلس الخدمة الاتحادي لإكمال هيكله الإداري والقانوني

2021/06/02 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يُوجّه بدعم مجلس الخدمة الاتحادي بموظفين لإكمال هيكلة الإداري والقانوني.

وذكر بيان عن الامانة أن “الغزي وجه بدعم مجلس الخدمة الاتحادي بموظفين من خلال التنسيق بين الرئاسات الثلاث لإكمال هيكله الإداري والقانوني، جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمانة العامة الثالثة، التي ناقشت عددا من الموضوعات التي تخص عمل دوائر الأمانة العامة”.

وبين أن “مجلس الأمانة العامة، بحث آلية التنسيق بين الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب؛ لغرض نقل عدد من الموظفين إلى مجلس الخدمة الاتحادي؛ من أجل إكمال هيكله الإداري والقانوني والمباشرة بإعماله”.

وبين أن “المجلس، ناقش أيضا، خطة عمل تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة وآلية تطبيق أنظمة البريد المركزي، وإدارة الوثائق الوطني مع الوزارات، وأجندة مجلس الوزراء، وبرنامج تصويت مجلس الوزراء، فضلا عن نظامَيْ إدارة الموارد البشرية وبناء الخدمة الإلكتروني الذي من المؤمل أن يطبق العمل فيه مع 4 وزارات كمرحلة أولى”.

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