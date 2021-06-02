2021/06/02 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اكدت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس القضاء الأعلى قرر بدء إشراك العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، وهو ما اعتبر خطوة تاريخية في سلك القضاء.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في خطوة تاريخية..



مصر تشرك العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة المركز الخبري الوطني.

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