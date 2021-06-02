2021/06/02 | 18:56 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 06:28 مساءً

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الزر اعة تسمح بتداول مادتين علفيتين "للدواجن" من كافة السيطرات

سمح وزير الزراعة خلال لقائه منتجي الدواجن وأستماعه لمعوقات عملهم بنقل وتداول زيت الصويا والنخيل العلفيين في كافة السيطرات.



وذكر بيان للوزارة اليوم ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، التقى اليوم الاربعاء، بعدد من منتجي الدواجن، مؤكدا مضىي الوزارة بحماية المنتج المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمستثمرين، موجهاَ بالسماح بنقل وتداول زيت الصويا والنخيل العلفيين في كافة السيطرات.



واستعرض الوزير بحسب البيان نتائج زيارته الأخيرة لاقليم كردستان، والجهود المبذولة لإيجاد صيغ متطورة في حماية وتطوير المنتج المحلي في البلاد بصورة عامة، وتحقيق تكامل في توزيع وتسويق المنتجات باختلاف المواسم الزراعية.



واستمع الوزير لمختلف الآراء الهادفة إلى الارتقاء بالمنتج المحلي وتوفير الاعلاف للمشاريع، مع التأكيد على منع طرق التهريب والاستمرار بمنع الاستيراد لإيقاف الأضرار باقتصاد البلاد.



واكد الوزير على اعتماد موافقة دائرة الأراضي الزراعية ودائرة الثروة الحيوانية بخصوص منح الإجازات لحقول الدواجن وتكون بكتاب رسمي، فيما يتم شراء منتجات الدواجن من الاقليم ولعدة أشهر مع التأكيد على منع التهريب من الاقليم إلى باقي المحافظات.



ولفت إلى ان الاتفاق مع وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان على العديد من النقاط والأسس التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الزراعي، بواسطة عدة محاور منها تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المشاكل الطارئة، كذلك التعاون في مجال إعداد ومراعاة الروزنامة الزراعية، فضلا عن ملف معالجة المواد العلفية، مع مناقشة ملف الدواجن والاستيراد والتهريب حيث تم الاتفاق على قيام حكومة الإقليم بالحد من التهريب وتحقيق تكامل مع المحافظات لدعم هذا القطاع.



وبين الخفاجي بأن هذا اللقاء يسبق اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، والهدف منه الوصول للمعوقات بشكل مباشر وتذليلها أمام المنتج المحلي.

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