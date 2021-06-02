2021/06/02 | 18:58 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 06:56 مساءً

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إيران..



حريق كبير في مصفاة نفطية جنوب طهران

أكدت السلطات الإيرانية أن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأربعاء في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.



وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.



وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.



وتابع المسؤول أنه ليس هناك أي خطر لوقوع تلوث بيئي يهدد أرواح سكان العاصمة، على الرغم من سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث.

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