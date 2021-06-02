منظومة الحكم تمعن في تعفين الأوضاع - عمار عمروسية

2021/06/02 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمار_عمروسية يبدو أنّ قطبي الصّراع المحموم حول السّلطة ببلادنا يتسابقان من أجل تحقيق أهدافهما دون إقامة أدنى اعتبار لتفاقم معاناة التّونسيّات والتّونسيين تحت وطأة الأزمة العامّة والعميقة التي تطحنهم وتحوّل حياتهم إلى جحيم حقيقي، وكذلك لأدنى نواميس العمل السياسي والقليل من الظوابط القيّمية والأخلاقيّة.فالبلد يغرق في أتون أزماته غير المسبوقة ويتدحرج بخطى حثيثة نحو القاع الذي لا نهاية له.



وأجنحة السّلطة ت ......





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