بعد الغرق الغامض لإحدى أكبر سفنها العسكرية.. حريق ضخم في مصفاة إيرانية

2021/06/02 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة للنفط جنوب العاصمة طهران، وذلك بعد ساعات على خسارة البحرية الإيرانية لإحدى أكبر سفنها العسكرية إثر حادث غامض.

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