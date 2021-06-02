2021/06/02 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الأمنية في سجن الناصرية (الحوت) المركزي، فيما أشار إلى أنه تم توجيه القيادات الأمنية في محافظة البصرة بتحديث الخطط الأمنية هناك.

التفاصيل في الفيديو أدناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. العمليات المشتركة تكشف لـ'السومرية' تفاصيل عن زيارتي البصرة وذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. العمليات المشتركة تكشف لـ'السومرية' تفاصيل عن زيارتي البصرة وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).