القبض على أحد تجار المخدرات في صلاح الدين

2021/06/02 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الامني =============فرقة الرد السريع تلقي القبض على احد تجار المخدرات في صلاح الدين.......................بالتزامن مع الفعاليات المستمرة لفرقة الرد السريع في ملاحقة عصابات داعش الارهابي ضمن قاطع المسؤولية تمكنت قوة من فوج مغاوير الرد السريع وبالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات طوز خرماتو التابع لقيادة شرطة صلاح الدين من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (28) لتجارة المخدرات كذلك عليه دعوى خطف سابقة في قضاء الطوز، شرق محافظة صلاح الدين حيث تم تسليمه اصوليا الى الجهات المختصة.=============2 حزيران 2021

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