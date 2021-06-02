العمل تنشر جدول أيام مراجعة المشمولين بالرواتب المتراكمة

2021/06/02 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أصدرت هيأة رعاية ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توجيهاً للمشمولين بالراتب المتراكم للمعين المتفرغ.وقالت الوزارة في بيان إن "هيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدعو الأخوة والاخوات المشمولين (بالمتراكم) من راتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقا للأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦ والذين لم يتسلموا مستحقاتهم في الوجبتين الاولى والثانية بسبب تغيير المعين أو وفاة المعاق أو وفاة المعين أو خلل فني إلكتروني أو أي سبب آخر الى مراجعة الهيأة واقسامها في المحافظات ولمدة شهر كامل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ١٥-٦-٢٠٢١ ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ١٥-٧-٢٠٢١ وحسب جدول الحروف الأبجدية (لأسم المعين) الموضح في أدناه مستصحبين معهم نسخة من التقرير الطبي والمستمسكات الرسمية للطرفين المعين والمعاق مع تقديم طلب رسمي للراتب المتراكم".وأضافت، أن "المراجعة تكون حصرا من قبل المعين المتفرغ ولا حاجة لحضور المعاق، راجين الالتزام بالمراجعة وفقا للجدول المنشور والتقيد التام بالاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

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