الشرطة تحرر طفلاً وتطيح بعصابة 'اتجار بالبشر' في بغداد

2021/06/02 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض بالجرم المشهود على عصابة للاتجار بالبشر، وتحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنة وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال البحث والتحري عن المطلوبين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر الفرقة الاولى شرطة اتحادية ضمن قاطع عمليات بغداد، وبالاشتراك مع قوة من مكافحة الجريمة المنظمة وشعبة استخبارات اللواء ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على عصابة للاتجار بالبشر".

وبينت، انه "تمت العملية من خلال نصب كمين محكم ومتابعة الهدف المطلوب ، حيث تم تحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في منطقة العلوية ببغداد ، والقاء القبض على المتهمين الذين اعترفوا عن محاولتهم بيع الطفل مقابل مبلغ 25 الف دولار امريكي".وأشارت إلى أنه "تم تسليم الطفل المحرر والمتهمين الى مكافحة اجرام الكرادة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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