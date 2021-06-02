الرد السريع تلقي القبض على احد تجار المخدرات في صلاح الدين

2021/06/02 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت فرقة الرد السريع ،اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة صلاح الدين.

وقالت الفرقة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، انه " بالتزامن مع الفعاليات المستمرة لفرقة الرد السريع في ملاحقة عصابات داعش الارهابي ضمن قاطع المسؤولية تمكنت قوة من فوج مغاوير الرد السريع وبالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات طوز خرماتو التابع لقيادة شرطة صلاح الدين من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (28) لتجارة المخدرات".

واضافت ان" المتهم عليه دعوى خطف سابقة في قضاء الطوز، شرق محافظة صلاح الدين"مشيرتا الى انه " تم تسليمه اصوليا الى الجهات المختصة".

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