2021/06/02 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..حريق بمصفى تندكويان الإيراني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق بمصفى تندكويان الإيراني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق بمصفى تندكويان الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).