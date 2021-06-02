ضحايا كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة

2021/06/02 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في أنحاء العالم 171 مليون حالة بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم الاربعاء.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 171 مليونا و184 ألفا و420 حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و565 ألفاً و104 حالات.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، تم إعطاء نحو مليار و947 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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