’كمين محكم’ يسفر عن تحرير طفل ويطيح بعصابة للاتجار بالبشر وسط بغداد

2021/06/02 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت الشرطة الاتحادية، الأربعاء، من القبض على عصابة بـ "الجرم المشهود"، بتهمة الاتجار بالبشر، فضلا عن تحرير طفل وسط بغداد.

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وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 أيار 2021)، إنه "من خلال البحث والتحري عن المطلوبين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر الفرقة الاولى شرطة اتحادية ضمن قاطع عمليات بغداد، وبالاشتراك مع قوة من مكافحة الجريمة المنظمة وشعبة استخبارات اللواء ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على عصابة للاتجار بالبشر، تمت العملية من خلال نصب كمين محكم ومتابعة الهدف المطلو، حيث تم تحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في منطقة العلوية ببغداد، والقاء القبض على المتهمين الذين اعترفوا عن محاولتهم بيع الطفل مقابل مبلغ 25 الف دولار امريكي".

وأكد البيان أنه "تم تسليم الطفل المحرر والمتهمين الى مكافحة اجرام الكرادة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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