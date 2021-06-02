مراسل سابق لـPUKmedia يفوز بجائزة دولية في أميركا

2021/06/02 | 19:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز تقرير للكاتب والصحافي الاستقصائي الكوردي صلاح حسن بابان ببرونزية منافسات جائزة تيلي الأميركية المتخصصة بالفيديو والتلفزيون في دورتها 42 بمدينة نيويورك.

ويعرض التقرير الفيديوي الذي أعده وأخرجه بابان وأنتجه موقع الجزيرة نت بعنوان "هكذا يتحدث فتى عراقي مع سنجاب" حادثة غريبة ولافتة، عن عثور الطفل الكوردي ساسان دلشاد (12 عاما) على سنجاب صغير لم يتجاوز حجمه كفّ اليد في قريته بمنطقة هورامان الحدودية التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

ويعرض الفيديو -في 3 دقائق- كيف استطاع الفتى أن يهيئ لغة حوار خاصّة بينه وبين السنجاب الصغير، ليُعلّمه بعض الحركات اللافتة التي لا يقوم بها إلا الإنسان.

وبالجدير بالذكر ان بابان عمل مراسلاً للقسم العربي لموقع PUKmedia في عام 2014 وأصبح لاحقاً محرراً في القسم العربي في الموقع خلال عامي 2015 - 2017، وهو من مواليد محافظة نينوى 1990 وخريج كلية الإدارة والإقتصاد قسم ادارة الأعمال عام 2016 من جامعة الموصل، وينحدر من أسرة كوردية من منطقة "سه ر شه قام" بمدينة السليمانية، ويعملُ في الصحافة منذ العام 2008 ويكتب ويعدّ حالياً تقارير وتحقيقات لمواقع عربية وأجنبية.

PUKmedia/ خاص

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