طالباني: علينا بذل جهود لحل المشاكل في العراق وفي اقليم كوردستان

2021/06/02 | 19:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد بارز لحكومة اقليم كوردستان في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني اليوم الاربعاء 2/6/2021، الهيئة السياسية للتيار الصدري، تم استقباله من قبل نصار الربيعي وقياديين بارزين في الهيئة.

وجرى خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية، حيث شكر طالباني التيار الصدري على موافقته اثناء تصديق موازنة العام 2021 الاتحادية على ضرورة الاتفاق مع الاطراف السياسية وفي داخل مجلس النواب حول قانون الموازنة، مضيفا، ان مشكلة بغداد هي مشكلتنا ايضا ولا شك ان مشكلة اقليم كوردستان هي مشكلة العراق، لذلك علينا بذل جهود لحل المشاكل في العراق وفي اقليم كوردستان معا.

من جهته، شكر نصار الربيعي نائب رئيس الوزراء والوفد البارز المفاوض لحكومة اقليم كوردستان على تقارب آراء الاطراف بشان حل المشاكل العالقة، خاصة الموازنة، معلنا في الوقت نفسه، ان تصديق الموازنة بذلك الشكل لا يوفر الارضية المناسبة لحل المشاكل العالقة.

وتمنى الربيعي خلال اللقاء ان يكون هناك دائما تقارب بين اقليم كوردستان والعراق لحل المشاكل بشكل عام.

PUKmedia

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