منبج السورية توقف التجنيد الإجباري

2021/06/02 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوقفت الإدارة الذاتية في منطقة منبج بريف حلب الشرقي في سوريا قرار التجنيد الاجباري الذي كان وراء اندلاع المظاهرات في المدينة وريفها.

وقال رئيس المجلس العسكري في مدينة منبج حمد حاج مصطفى، في بيان صحفي عقب اجتماع اليوم الأربعاء ضم وجهاء وشيوخ العشائر في منبج والإدارة المدنية الديمقراطية وقيادات مجلس منبج العسكري: “نعيش في منبح وريفها ظروفاً حرجة تحتاج من الجميع تحمل مسؤوليته الإخلاقية والإنسانية تجاه دماء وأمن وأمان منبج وأهلها وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينتنا في اليومين الماضيين وأدت لوقوع ضحايا وجرحى من أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب شعبية محقة”.

ووفق البيان، “وبناء عليه عقد اجتماع موسع لكافة عشائر مدينة منبج وريفها مع الإدارة المدينة والعسكرية ونزولاً عند رغبات ومقترحات شيوخ ووجهاء العشائر لحفظ أمن واستقرار البلد والسلم الأهلي والتعايش المشترك وحرصاً على وأد الفتنة وحقن الدماء تم الاتفاق وتقرر في هذا الاجتماع على إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش، وإطلاق سراح المعتقلين كافة في الأحداث الاخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً بذلك”.

وشهدت مدينة منبج وريفها خلال اليومين الماضيين احتجاجات لمدنيين ضد قرارات الإدارة الذاتية في المدينة بشأن التجنيد الإجباري الذي تفرضه الإدارة على الشبان من عمر 18 وحتى 30 عاماً، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أخرين.

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