الشمري يزور سجن “الحوت” ويوجه بتحديث الخطط الأمنية في ذي قار

2021/06/02 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجرى نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، زيارة لسجن “الحوت”، فيما وجه بتحديث الخطط الأمنية المتبعة بالمحافظة.وذكرت مصادر تابعها “المركز الخبري الوطني”، ان “الشمري اجرى […]

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