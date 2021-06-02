2021/06/02 | 19:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت الشرطة الاتحادية، الأربعاء، من القبض على عصابة بـ “الجرم المشهود”، بتهمة الاتجار بالبشر، فضلا عن تحرير طفل وسط بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال البحث والتحري عن المطلوبين، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر الفرقة الاولى شرطة اتحادية ضمن قاطع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة بـ “الجرم المشهود” بتهمة الاتجار بالبشر وسط بغداد first appeared on النور نيوز.

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