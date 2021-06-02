2021/06/02 | 20:00 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 07:40 مساءً

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صحة البصرة تعلق بشأن انتشار "الكوليرا" في المحافظة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بصمة صوتية عبر تطبيق الواتساب تحذر من خطورة تفشي مرض الكوليرا ،ومن هنا تبين دائرة صحة البصرة ان البصمة الصوتية المنتشرة غير صحيحة اذ لم تسجل حالات اشتباه اصابة بمرض الكوليرا حاليا ،فيما تحتفظ بحقها القانوني في اقامة دعوى قضائية ضد كل من تسول له نفسه اثارة الرعب بين صفوف المواطنين ،راجين اهلنا في المحافظة كافة توخي الحذر من الشائعات والعودة الى المصدر الرئيس وهو قسم الصحة العامة التابع لدائرة صحة البصرة.

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