2021/06/02 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار في تسجيل مسرب لمقابلة مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، تضمن تصريحات مثيرة للجدل عن العلاقات الإيرانية الروسية ومصادر صنع القرار في إيران وخصوصيات السياسة الإيرانية إضافة الى رأيه الشخصي بموضوع الدعم المقدم لسوريا وقرار التواجد العسكري الإيراني هناك والتعاون في هذا الشأن مع روسيا.



فما هي حقيقة هذه التصريحات التي وصفتها وكالة أسوشيتد برس "بالقاسية" وما هي أغراضها؟قبل تنصيبه الرسمي كرئيس للول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدات خارج السرب - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدات خارج السرب - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).