هشاشة الدولة العربية - حسن مدن

2021/06/02 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لعل عالم الاجتماع السويدي جنار ميردال هو أول من استخدم مصطلح «الدولة الرخوة» في كتابه «بحث في أسباب فقر الأمم»، ومنه استوحى الكاتب المعروف جلال أمين عنوان كتابه «الدولة الرخوة»، حين رأى أن الكثير من السمات التي شخصها ميردال تنطبق على أحوال الدولة في العالم العربي، من أوجه عديدة بينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني.



البعض يفضل مصطلح الدولة الهشة، وهو التعبير الذي استخدمته مجلة «فورين بول ......





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