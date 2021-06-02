قوباد الطالباني يبحث مع وفد التيار الصدري المشاكل بين بغداد وأربيل

2021/06/02 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث نائب رئاسة حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني، الأربعاء، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي العلاقات الثنائية والمشاكل بين بغداد وأربيل.

وقال مكتب طالباني في بيان له حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "وفد حكومة اقلیم كردستان برئاسة قوباد طالباني اجتمع في بغداد مع الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي مبينا ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية".

وأشاد طالباني بحسب البيان بـ"دور الاطراف السياسية في البرلمان العراقي التي ساهمت في تمرير قانون موازنة 2021"، مؤكدا ان "مشكلة بغداد هي مشكلتنا و مشكلة اقليم كردستان هي مشكلة العراق وعلينا حل المشاكل معا "

من جانبه أشاد الربيعي بدور الطالباني ووفد حكومة الاقليم بتقريب وجهات النظر لحل المشاكل العالقة منها قانون الموازنة"، مشيرا الى أن "تمرير قانون الموازنة ستسهم في خلق أرضية لحل المشاكل الاخرى".

وعقد التيار الصدري برئاسة نصار الربيعي عدة اجتماعات مع مسؤولين في اربيل يوم أمس الثلاثاء بحث خلالها ملفات سياسية وامنية والانتخابات المقبلة.

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