تركيا تتحدى العراق وسوريا: سنواصل عملياتنا العسكرية

2021/06/02 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن مجلس الأمن التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق رغم معارضة سلطات البلدين.

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