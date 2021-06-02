2021/06/02 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتحدى العراق وسوريا: سنواصل عملياتنا العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مجلس الأمن التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق رغم معارضة سلطات البلدين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتحدى العراق وسوريا: سنواصل عملياتنا العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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