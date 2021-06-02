المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2021/06/02 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاربعاء، عن المباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه إنها "باشرت مع هيأة التقاعد الوطنية برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الجاري".

وأكدت الوزارة بحسب البيان على "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين والهيأة الوطنية للتقاعد باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم".

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