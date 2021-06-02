2021/06/02 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الركابي يدعو لايجاد حلول جذرية وواقعية لمشكلة البطالة والفقر في البلاد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:04

واع/

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