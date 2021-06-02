حريق ضخم بمصفاة نفط “تندجويان” في جنوب طهران

2021/06/02 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شب حريق هائل، الاربعاء، في مصفاة “تندجويان” التابعة لشركة تكرير النفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ووفقاً لما ذكره منصور درجاتي مدير عام إدارة الأزمات في طهران، فإن حريق مصفاة تندجويان الواقع في مدينة شهر ري جنوب طهران شديد جداً ويمكن رؤية أعمدة الدخان من شمال طهران.

وتابع درجاتي: لا توجد لدينا معلومات عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الحريق.



وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن أحد خطوط الطوارئ للغاز الطبيعي المسال في المصفاة تسبب في الحريق.

وكانت مدن إيرانية مختلفة من بينها مدينة قم وأصفهان وقزوين والعاصمة طهران قد شهدت سلسلة أحداث وحرائق لم تعرف طبيعتها، وخلفت خسائر مادية وجرحى في بعض الأحيان.

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