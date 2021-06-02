خريجو التربية يجددون تظاهراتهم أمام المبنى وتلويح بتحويله إلى اعتصام مفتوح

2021/06/02 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل خريجو تربية ذي قار تظاهراتِهم الغاضبة أمام مبنى التربية مع استمرار اغلاقه من قبلهم لليوم الرابع على التوالي.

وجدد العشرات ُ من خريجي الكليات والمعاهد في المحافظة تظاهراتهم، وذلك للمطالبةِ بتوفير درجاتٍ وظيفية لهم، في حين اتهم عددٌ منهم نوابَ المحافظة بتسويف مطالبهم وعدم طرحها على الحكومات المحلية المتعاقبة واستغلال تظاهراتهم للدعاية الانتخابية فقط.

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