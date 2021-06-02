رئيس الجمهورية برهم صالح: ماضون قدماً نحو إصلاح الاقتصاد الوطني

2021/06/02 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن العراقَ يمضي قدماً نحو إصلاح الاقتصاد الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن رئيسَ الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، نائبَ رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وبحث معه في أهمية تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي، والتنسيق من أجل مكافحةِ الفساد والحدّ من آثاره.

ولفت صالح على وفق البيان، إلى أن الحكومة تعمل على خططِ الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات الهيكليةِ للاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد واستردادِ عوائده عبر التنسيق الدولي، وتوفير متطلباتِ المواطنين وتأمين الظروف المعيشية الجيدة.

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