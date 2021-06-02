فتح أكثر من 200 مقبرة جماعية في محافظات عراقية مختلفة

2021/06/02 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت مؤسسة الشهداء، الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت فتح عدد من المقابر الجماعية في محافظات مختلفة، معلنة توثيق أكثر من 16 ألف معاملة لضحايا المقابر.

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وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (2 أيار 2021)، إن "مؤسسة الشهداء وثقت 16350 معاملة لذوي شهداء المقابر الجماعية الذين دفنوا من قبل حزب البعث المجرم"، لافتا الى أنه "تم منح ذويهم الحقوق التقاعدية كونهم شهداء بعد توثيق بياناتهم من قبل المحاكم العراقية التي حصلت على الأوراق الخاصة باستشهادهم عبر أرشيف دائرتنا وهم أصبحوا ضمن المؤسسة شهداء".

وأضاف، أنه "لا يزال البعض منهم مفقودا ولم نكتشف أين تقع مقابرهم الجماعية حتى الان"، كاشفا عن "فتح أكثر من 203 مقابر من قبل دائرة المقابر الجماعية في المؤسسة، حيث تم العثور على جثامين الشهداء بعد أن تم التعرف على نتائج تحليل الدي ان اي".

وأشار الى أنه "تم في الفترة الماضية فتح أكثر من مقبرة جماعية، من بينها مقبرة من قبل دائرة شؤون المقابر الجماعية وكان أبناء المكون الإيزيدي الأكثر شهداء فيها حيث بلغوا أكثر من 520 شهيدا، قتلوا بدم بارد من قبل عصابات داعش الارهابية، كما تم فتح العديد من المقابر في صلاح الدين وأطراف بغداد وكذلك في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والسماوة ونينوى والتي تم تحديدها من قبل دائرة شؤون المقابر الجماعية والعمل جارٍ بالتعاون مع الفرق الدولية من اجل فتح هذه المقابر وبعد ذلك توثيق الجثامين وعرضها على وزارة الصحة لمقارنة نتائج الدي أن أي مع ذويهم".

ولفت الى أن "المؤسسة لديها عدد من المفقودين ضمن الأخطاء الحربية والعمليات العسكرية تم عرض ملفاتهم على اللجان المشكلة، حيث إن هناك 25 لجنة في جميع المحافظات، وبعد التوثيق وعرض النتائج على اللجنة الفرعية يتم تحديد شموله من عدمه وتوثيق سلامة الموقف الامني لشموله".

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