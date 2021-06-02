2021/06/02 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، ان شركات الاتصال الثلاث في العراق لم تسدد ديونها المالية حتى الآن لخزينة الدولة.وقال السوداني لـ”المركز الخبري الوطني” إن “شركات زين وكورك وآسيا للاتصالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يتحدث عن تمادي شركات الهاتف النقال: لم تسدد ديونها للدولة المركز الخبري الوطني.

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