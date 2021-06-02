المالية تباشر باطلاق رواتب المتقاعدين في العراق

2021/06/02 | 20:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، المباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر حزيران.وقالت الوزارة في بيان، إنه “هيئة التقاعد الوطنية اليوم الأربعاء 2 حزيران ٢٠٢١ برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الجاري”.وأكدت الوزارة على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة الوطنية للتقاعد وفق البيان، “استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات […]

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