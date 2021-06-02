وفد الاقليم يجتمع مع رئيس المصرف التجاري العراقي

2021/06/02 | 20:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن اطار زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء الى العاصمة الاتحادية بغداد، اجتمع الدكتور آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، مع الدكتور سالم الجلبي، رئيس المصرف التجاري العراقي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور عبدالحكيم خسرو وسمير هورامي، بحث الجانبان مسألة تصفية رصيد المصرف التجاري العراقي في مصارف اقليم كوردستان كما اشارت المادة الـ 11 من قانون الموزانة المالية الاتحادية لعام 2021، الخاص باقليم كوردستان.

الجانبان تبادلا الوثائق والمعلومات، واتفاقا على عقد اجتماع جديد لوضع آلية التعامل مع الملف.

PUKmedia ترجمة

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