المالية تباشر باطلاق رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2021/06/02 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، المباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر حزيران.

وقالت الوزارة في بيان إنها باشرت مع هيأة التقاعد الوطنية برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الجاري.

وأكدت الوزارة بحسب البيان على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين والهيأة الوطنية للتقاعد باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني.

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.

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