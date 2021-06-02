2021/06/02 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، تعرض القطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين إلى خسائر كبيرة تصل إلى 3 مليارات دولار.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من 3 مليارات دولار..



خسارة القطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين المركز الخبري الوطني.

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