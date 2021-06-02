حجم خسائر السياحة في العراق منذ ظهور كورونا

2021/06/02 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، تعرض القطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين إلى خسائر كبيرة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أغلب دول العالم كان وقع كورونا عليها صعباً صحياً واقتصادياً وكان للعراق حصة كبيرة من التأثر والخسائر من الناحية الاقتصادية".

وأضاف، أن "خسائر قطاع السياحة وخاصة السياحة الدينية كانت كبيرة بسبب قرارات منع السفر للعراق، الأمر الذي أثر على اقتصاد البلد والمحافظات المقدسة بصورة خاصة".

وكشف عن أن "القطاع السياحي خسر خلال السنتين الماضيتين بسبب كورونا أكثر من ثلاثة مليارات دولار، فيما كانت خسارتا القطاعين الصناعي والتجاري كبيرتين أيضاً لكن لم تحسب أثارهما التي نعتقد أنهما ستكونان واضحتين خلال السنوات القادمة".

وأوضح أن "ارتفاع سعر النفط عالج بعض الخسائر ولكن هناك قرارات سياسية اتخذت خلال الفترة السابقة اشترك فيها البرلمان والقوى السياسية دفع ثمنها المواطن العراقي والاقتصاد العراقي".

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