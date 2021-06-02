أنشيلوتي يمنح ريال مدريد الهدية الأولى في الميركاتو

2021/06/02 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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ربما يلعب تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مديرا فنيا لريال مدريد، في ولاية ثانية، دورًا في انتقال لاعب مميز إلى صفوف الميرنجي خلال الموسم المقبل.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، طلب التعاقد مع الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط ساسولو ومنتخب إيطاليا.

ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن هناك معركة حول لوكاتيلي في الميركاتو الصيفي بين أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن وصول أنشيلوتي إلى ريال مدريد، سيمنح الميرنجي أفضلية نحو حسم الصفقة.

وذكر أن ساسولو يريد الحصول على 50 مليون يورو، من أجل السماح برحيل لوكاتيلي.

وصرح لوكاتيلي مؤخرًا: "أشكر ساسولو لأنهم آمنوا بي، لكننا جميعًا نعرف المسار الأفضل لنا في الصيف، وقد تكون الخطوة المقبلة داخل أو خارج إيطاليا".

وأضاف: "أنا منفتح على خوض تجربة جديدة خارج إيطاليا، لأنك لا تحصل على نفس الفرصة مرتين".

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