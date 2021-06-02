الكمارك تعيد اصدار مواد مخالفة في مركز كمرك القائم الحدودي

2021/06/02 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيأة العامة للكمارك اليوم الاربعاء، اعادة اصدار مواد مخالفة في مركز كمرك القائم الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان، إن "كوادرها في مركز كمرك القائم الحدودي قامت بأعادة اصدار (شوايات حديدية) مخالفة لضوابط الأستيراد".

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