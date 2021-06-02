الاقتصاد النيابية تتحدث عن خسارة العراق 3 مليارات دولار في غضون عامين

2021/06/02 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، تعرض القطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين إلى خسائر كبيرة، فيما أشارت إلى أن تلك الخسائر تصل إلى 3 مليارات دولار.

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وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 حزيران 2021)، إن "أغلب دول العالم كان وقع كورونا عليها صعباً صحياً واقتصادياً وكان للعراق حصة كبيرة من التأثر والخسائر من الناحية الاقتصادية".

وأضاف، أن "خسائر قطاع السياحة وخاصة السياحة الدينية كانت كبيرة بسبب قرارات منع السفر للعراق، الأمر الذي أثر على اقتصاد البلد والمحافظات المقدسة بصورة خاصة".

وكشف عن أن "القطاع السياحي خسر خلال السنتين الماضيتين بسبب كورونا أكثر من ثلاثة مليارات دولار، فيما كانت خسارتا القطاعين الصناعي والتجاري كبيرتين أيضاً لكن لم تحسب أثارهما التي نعتقد أنهما ستكونان واضحتين خلال السنوات القادمة".

وأوضح أن "ارتفاع سعر النفط عالج بعض الخسائر ولكن هناك قرارات سياسية اتخذت خلال الفترة السابقة اشترك فيها البرلمان والقوى السياسية دفع ثمنها المواطن العراقي والاقتصاد العراقي".

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