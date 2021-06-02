فحوى اجتماع قوباد طالباني ومصطفى الكاظمي

2021/06/02 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، رئيس الوفد الحكومي الرفيع الى بغداد، يوم الاربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث آلية تنفيذ قانون الموازنة المالية لعام 2021، والمستحقات المالية للاقليم، وجددا التأكيد، بالالتزام بفقرات الموازنة.

الجانبان بحثا ايضا، مستجدات العلاقات بين حكومتي الاتحادية والاقليم، وخاصة تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، وضمان حصة اقليم كوردستان في الموازنة.

وقال قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: مرة اخرى يؤكد الجانبان الالتزام بقانون الموازنة المالية من اجل حل المشاكل العالقة وفق اسس الدستور والقانون، ومن اجل تأسيس تفاهم طويل المدى ودائم.

PUKmedia ترجمة

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