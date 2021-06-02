الدول العربية استحوذت على 20% من السياحة الوافدة لمصر قبل أزمة كورونا

2021/06/02 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قالت وزارة السياحة المصرية، إن السوق العربي يعد أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر.وأوضحت السياحة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الدول العربية تمثل أكثر من 20 بالمائة من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة …

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