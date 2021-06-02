الرئيس العراقي يؤكد على مضي بلاده نحو الإصلاح الاقتصادي

2021/06/02 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يمضي قدماً نحو إصلاح الاقتصاد الوطني.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء ، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي …

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