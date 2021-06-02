امرأة تقتل زوجها رميا بالرصاص وتدفنه قرب منزلها في البصرة

2021/06/02 | 20:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاربعاء، عن اعتقال امرأة قامت بقتل زوجها رميا بالرصاص ودفنه بشق قرب منزلها في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT، ان "القوات الامنية في مركز شرطة الرميلة اعتقلت المتهمة التي قامت بقتل زوجها المجنى عليه ودفنه في شق قرب داره وعليه اثار 3 اطلاقات نارية من بندقية كلاشنكوف".

واضاف، انه "تم ضبط بندقية الكلاشنكوف وقد اعترفت المتهمة بأن الزوج كان يقوم بضربها وتعذيبها واقدم على قتل ابنهما قبل 9 اشهر ودفنه في نفس الشق".

واوضح، ان "الشرطة عثرت على الجثتين الأب وتحتها الابن، مدفونين واحدا فوق الآخر، وتم نقلهما الى الطب العدلي".

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