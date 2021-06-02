الداخلية تستعين بوزارة الصحة للرد على أسئلة وردت إليها بشأن “الفطر الأسود”

2021/06/02 | 20:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، الأربعاء، توضيحاً بشأن مرض “الفطر الأسود”.واستعان القسم بالفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، للرد على أسئلة تصل إليه بشأن مرض الفطر الأسود.ونقل عن الدكتورة ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، قولها إن “مرض الفطر الأسود، مرض فطري وليس فيروسي، ولا ينتقل من شخص […]

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