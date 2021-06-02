2021/06/02 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تكشف عن حجم خسائر القطاع السياحي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تكشف عن حجم خسائر القطاع السياحي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).