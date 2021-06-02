"مخاوف كبيرة" لدى واشنطن بعد الخطوة السورية في منظمة الصحة

2021/06/02 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

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