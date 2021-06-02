حقيقة الدعوات لتشكيل حكومة الطوارئ

2021/06/02 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

برزت بعض التصريحات من عدة جهات لتشكيل

حكومة طوارئ ......

في حقيقة الامر هذه دعوات خطيرة وخطيرة

جدًا ان طبقت بطريقة غير مدروسة،

وبالذات اذا تشكلت هذه الحكومة على اسس

المحاصصة،

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