كربلاء يعود بنقطة واحدة من محافظة صلاح الدين

2021/06/02 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا كربلاء والعلم بدون اهداف

في مباراتهما التي جرت في اطار مباريات

الجولة السابعة من بطولة دوري اندية

الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز

والتي احتضنها ملعب العلم وقادها طاقم

تكيمي مؤلف من (

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